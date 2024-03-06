Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 6 марта 2024Бывший СССР

Приезд Зеленского в Одессу во время взрыва подтвердили

iefimerida сообщило о встрече Зеленского с Мицотакисом в Одессе в день взрыва
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планировал встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе в день взрыва в порту города. Об этом сообщает греческий портал iefimerida.

Как сообщается, самолет Мицотакиса приземлился в Одессе около 10:30 по местному времени (11:30 по московскому времени), за 15 минут до мощного взрыва в порту города. Визит греческого премьера планировался в обстановке строжайшей секретности.

Издание отмечает, что приезд Мицотакиса планировался непродолжительным, поскольку политик также планировал участие в конференции Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте.

Мощный взрыв в порту Одессы произошел ранее 6 марта. Сообщалось, что в это время в городе мог находиться Зеленский — одесские Telegram-каналы публиковали видео с кортежем из нескольких лимузинов и микроавтобусов.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      Появилась информация о проблемах с карьерой внука Пугачевой в США

      Пожилая женщина занялась спортом ради здоровья и стала бодибилдершей

      Хирург оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина словами «чудес не бывает»

      Главная соперница Трампа запланировала выйти из президентской гонки в США

      В Кремле назвали непростой ситуацию в Приднестровье

      Песков прокомментировал возможный вывод российских пограничников из Армении

      В Кремле заявили о нелюбви к оскорблениям от США

      Захарова отвергла обвинения в планах России по нападению на НАТО

      Стало известно о присутствии дисквалифицированной Валиевой в списках сборной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше