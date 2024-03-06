Приезд Зеленского в Одессу во время взрыва подтвердили

iefimerida сообщило о встрече Зеленского с Мицотакисом в Одессе в день взрыва

Президент Украины Владимир Зеленский планировал встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе в день взрыва в порту города. Об этом сообщает греческий портал iefimerida.

Как сообщается, самолет Мицотакиса приземлился в Одессе около 10:30 по местному времени (11:30 по московскому времени), за 15 минут до мощного взрыва в порту города. Визит греческого премьера планировался в обстановке строжайшей секретности.

Издание отмечает, что приезд Мицотакиса планировался непродолжительным, поскольку политик также планировал участие в конференции Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте.

Мощный взрыв в порту Одессы произошел ранее 6 марта. Сообщалось, что в это время в городе мог находиться Зеленский — одесские Telegram-каналы публиковали видео с кортежем из нескольких лимузинов и микроавтобусов.