В Одессе, куда собирался приехать Зеленский, днем 6 марта прогремел взрыв

В Одессе в ночь на 6 марта и днем произошла серия взрывов, сообщают украинские СМИ. По некоторым данным, в городе мог находиться президент республики Владимир Зеленский, он должен был встретится с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Как пишет издание «Политика страны», в Одессе видели кортеж украинского президента. Официальных сообщений самого Зеленского или его офиса пока не поступало.

Между тем греческий информационный портал newsit.gr сообщил, что Мицотакис несколько часов назад прибыл на Украину. По имеющимся сведениям, встреча Мицотакиса с Зеленским должна состояться в Одессе, визит заранее не анонсировался. Позже греческий премьер намерен отправиться в Бухарест для участия в конференции Европейской народной партии (ЕНП).

Фото: Ukrainian Emergency Situation Press Office / AP

О череде взрывов в Одессе украинские Telegram-каналы писали еще ночью 6 марта. В 11:41 по московскому времени украинское издание «Общественное» сообщило о воздушной тревоге. Через четыре минуты в городе раздался мощный взрыв.

О взрывах в украинском городе также сообщалось 5 марта. Тогда Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявляли об атаке дронов на область, работала система противовоздушной обороны.

Летом 2023 года Зеленский приезжал в Афины

В августе 2023 года президент Украины прибыл в Грецию, где встретился с премьер-министром Мицотакисом. Зеленский тогда рассказал, что Греция примет участие в обучении украинских бойцов на истребителях F-16.

Фото: Florion Goga / Reuters

Между тем глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявлял, что страна не готова поддерживать Украину в ущерб своей обороноспособности. Панайотопулос отмечал, что Афины передадут что смогут, однако это ни в коей мере не должно ослаблять их самих. Тогда же Грецию посетил занимавший на тот момент пост министра обороны Украины Алексей Резников. Греческая сторона в беседах с ним пообещала поставить Киеву БМП советского образца, артиллерию и боеприпасы, а также обеспечить прохождение лечения раненых украинских военных в греческих больницах.

Глава Еврокомиссии рассказывала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве

В феврале 2023 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поделилась, как ей пришлось укрыться в бомбоубежище Киева. Она рассказала, что посетила вместе с премьером Украины почтовое отделение в районе площади Майдан. Там собралось много людей, пришедших заменить старые электрические лампочки на LED-лампы, пожертвованные Украине ЕС. Свой визит туда Фон дер Ляйен посчитала символичным, так как после него главе ЕК пришлось спуститься в укрытие из-за «авианалета».

До этого, в октябре 2022-го, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за объявления воздушной тревоги. Политик поговорил с местными жителями и главой города. По словам Штайнмайера, пребывание в убежище дало ему особенно впечатляющее представление об условиях, в которых живут люди.