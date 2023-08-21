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21:50, 21 августа 2023Мир

Зеленский рассказал об участии Греции в обучении украинских пилотов на F-16

Президент Зеленский: Греция примет участие в обучении украинских пилотов на F-16
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Греция примет участие в обучении украинских бойцов на истребителях F-16. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство УНИАН.

Ранее политик сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.

«Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Благодарю за это предложение», — цитирует СМИ слова Зеленского.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что заявление датских властей о готовности передать Украине 19 истребителей F-16 Украине является очередным шагом по эскалации конфликта.

20 августа Зеленский сообщил о решении Нидерландов поставить Киеву 42 самолета F-16 после подготовки украинских пилотов и инженеров. Он заявил, что «это только начало». В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине 19 самолетов F-16.

Ранее эксперты заявили, что Вооруженным силам Украины необходимо как минимум 400-500 истребителей F-16 для получения превосходства в воздухе. На данный момент западные страны не обладают необходимым числом самолетов для поставки стране.

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    Марина Совина
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