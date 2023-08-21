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12:17, 21 августа 2023Мир

Российский посол прокомментировал готовность Дании передать F-16 Украине

Reuters: посол России Барбин назвал эскалацией конфликта передачу F-16 Украине

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Заявление датских властей о готовности передать Украине 19 истребителей F-16 Украине является очередным шагом по эскалации конфликта, сообщил посол России в Дании Владимир Барбин. Его цитирует агентство Reuters.

«Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определить условия мира, Дания своими действиями не оставляет Украине другого выбора, кроме как продолжать военное противостояние с Россией», — сказал дипломат.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Нидерландов поставить Киеву 42 самолета F-16 после подготовки украинских пилотов и инженеров. Он заявил, что «это только начало». В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине 19 самолетов F-16.

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    Глеб Бажуткин
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