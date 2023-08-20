Нидерланды поставят Украине самолеты F-16

Президент Украины Зеленский: Нидерланды поставят Киеву 42 самолета F-16

Нидерланды поставят Киеву 42 самолета F-16. О достижении соответствующей договоренности президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало», — говорится в сообщении.

Зеленский назвал достижение договоренности еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины.

Зеленский прибыл в Нидерланды вместе с супругой Еленой 20 августа. Он анонсировал встречу с Рютте и отметил, что поставки самолетов F-16 являются главной темой для обсуждения. Стороны также планировали обсудить Глобальный саммит мира и «формулу мира» Зеленского.

19 августа Зеленский посетил Швецию. Позднее он сообщил о том, что Украина планирует производить шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90, и о начале обучения украинских пилотов на шведских истребителях JAS Gripen.