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13:23, 20 августа 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Нидерланды

Зеленский прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок истребителей F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что вместе с супругой прибыл в Нидерланды.

«Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте», — написал он, отметив, что главной темой для обсуждения являются поставки истребителей F-16 Киеву.

Также стороны планируют обсудить Глобальный саммит мира и «формулу мира» Зеленского, рассказал украинский лидер.

19 августа Зеленский посетил Швецию. Позже он рассказал, что Украина планирует производить шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90, а также что украинские пилоты начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen.

Кроме того, Швеция приняла стратегию, согласно которой предоставит 500 миллионов евро Украине на восстановление.

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    Варвара Кошечкина
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