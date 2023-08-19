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16:22, 19 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о начале тренировок украинских пилотов на шведских истребителях

Зеленский: пилоты Украины начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинские пилоты начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, трансляция которой велась на Youtube-канале шведского правительства.

По словам Зеленского, это тестовые испытания. «Сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen», — подчеркнул он.

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    Константин Лысяков
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