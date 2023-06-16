Украинские пилоты пройдут обучение на шведских истребителях

Швеция обучит украинских пилотов управлению шведскими истребителями Jas 39 Gripen

Швеция в рамках 12-го пакета военной помощи Украине займется обучением украинских пилотов управлению шведскими истребителями Jas 39 Gripen. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Швеции.

Соответствующее решение шведского кабмина об обучении украинских пилотов и авиационного персонала было принято на фоне многочисленных запросов военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) о предоставлении истребителей Jas 39 Gripen «для укрепления авиационных корпусов украинских систем ПВО».

Кроме того, средства 12-го пакета помощи на сумму 250 миллионов шведских крон (боле 235 миллионов долларов) предполагается потратить на приобретение «иной военной и учебной техники, боеприпасов, топлива и медикаментов», а также боевых дронов большого радиуса действия для украинской армии.

Ранее стало известно, что Швеция передаст Украине новые самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer летом 2023 года. Как уточнил глава украинского ведомства Алексей Резников, САУ прибудут на Украину вместе с обученными экипажами. В Минобороны Украины также отметили, что украинские военные заканчивают обучение на современных бронированных машинах CV 90.