Украина назвала срок получения артиллерийских установок Archer от Швеции

Минобороны Украины: Швеция передаст Киеву артиллерийские установки Archer летом 2023 года

Стокгольм летом текущего года передаст Киеву новые самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer. Такие сроки подтвердило Министерство обороны Украины в Telegram-канале.

Как уточнил глава украинского ведомства Алексей Резников, САУ прибудут на Украину вместе с обученными экипажами. Такое заявление он сделал на совместном брифинге с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином.

Кроме того, в Минобороны Украины отметили, что украинские военные заканчивают обучение на современных бронированных машинах CV 90.

О том, что Швеция решила направить на Украину установки Archer, стало известно в январе. Тогда глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем уточнил, что установки буду отправлены в рамках нового пакета военной помощи, также включающей 50 боевых машин пехоты Type 90.