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12:36, 19 января 2023Мир

Швеция отправит на Украину артиллерийские установки Archer

Швеция решила направить на Украину самоходные артиллерийские установки Archer

Фото: Bryan Myhr / Wikimedia

Правительство Швеции приняло решение направить на Украину самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом сообщает Reuters.

Установки буду отправлены в рамках нового пакета военной помощи, также включающей 50 боевых машин пехоты (БМП) Type 90. Правительство не уточнило, сколько систем Archer оно поставит.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон заявил, что поддержка Украины является приоритетом для стран Евросоюза (ЕС), поэтому членам организации следует обсудить возможность использования замороженных российских активов для восстановления украинской экономики. Он также подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Киеву связать будущее с ЕС.

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Виктория Кондратьева
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