Швеция выступила за передачу Киеву замороженных российских активов

Кристеррсон: ЕС нужно обсудить использование активов России для восстановления Украины

Поддержка Украины является приоритетом для стран Евросоюза (ЕС), поэтому членам организации следует обсудить возможность использования замороженных российских активов для восстановления украинской экономики. С соответствующим предложением выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон.

«Наша очевидная отправная точка — приоритет для всех — это Украина», — заявил он в ходе сессии Европарламента. Кристеррсон также подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Киеву связать будущее с ЕС.

Роль председателя Совета ЕС, которое отведено Швеции, заключается в сохранении политической, экономической, гуманитарной и военной поддержки Киева, считает Кристеррсон. «Мы должны работать над решением вопросов возобновления экономической жизни и восстановления Украины вместе со всеми нашими международными партнерами», — отметил он.

Восстановление Украины напоминает американский «план Маршалла» по восстановлению Европы после Второй мировой войны, поэтому замороженные российские активы смогли бы стать решением проблемы. «Я рассчитываю на очень углубленный анализ того, как демократический мир сможет объединиться, чтобы использовать эти деньги с целью восстановления части разрушенного», — заключил премьер.

Ранее сообщалось, что Эстония до конца января собирается предоставить юридический план конфискации российских активов. Страна начала процесс подготовки к передаче Украине средств, которые были заморожены в рамках санкций ЕС.

17 января Финансовое аналитическое управление Чехии заморозило средства, принадлежащие находящемуся под санкциями ВЭБ.РФ. Речь идет примерно о 175 миллионах крон (около 7,9 миллиона долларов).