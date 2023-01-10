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04:33, 10 января 2023Мир

Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов

Bloomberg: Эстония готовится конфисковать российские активы

Фото: Pixabay

Эстония до конца января собирается предоставить юридический план конфискации российских активов. Страна начала процесс подготовки к передаче Украине средств, которые были заморожены в рамках санкций ЕС, сообщает агентство Bloomberg.

«Законодательная база будет создана к концу января после того, как в конце декабря правительство в Таллинне поручило министерствам разработать план конфискации активов», — представитель МИД Эстонии Михкель Тамм.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал об обещании США наказать Китай в том случае, если с его стороны будет замечены попытки оказания России помощи в сфере безопасности или уклонении от санкций. По его словам, в этом случае Пекин понесет издержки.

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Марина Совина
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