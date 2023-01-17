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01:43, 17 января 2023Мир

Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на сумму 7,9 миллиона долларов

ФАУ Чехии заморозило средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании Pilsen Steel

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Финансовое аналитическое управление (ФАУ) Чехии заморозило средства, принадлежащие находящемуся под санкциями ВЭБ.РФ. Об этом сообщило «Чешское ТВ».

Речь идет о примерно 175 миллионах крон (около 7,9 миллиона долларов), которые находились на счетах обанкротившейся в 2019 году компании Pilsen Steel. По данным телеканала, в прошлом ВЭБ.РФ посредством своей фирмы VEB Kapital контролировал Pilsen Steel.

«На основе нового санкционного закона МИД Чехии в настоящее время готовит так называемый Национальный санкционный список, в подготовке которого сотрудничает с полицией и спецслужбами», — отмечается в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что Венгрия заморозила российские активы почти на миллиард евро. Всего в Евросоюзе сумма замороженных частных российских активов выросла до 19 миллиардов евро. Из них в Италии — 2,3 миллиарда, в Германии — 2,2 миллиарда, в Австрии — 1,8 миллиарда.

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Екатерина Подвигина
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