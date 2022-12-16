Венгрия заморозила российские активы почти на миллиард евро

Венгрия за месяц заморозила российские активы на 870 миллионов евро

За последний месяц сумма российских активов, замороженных Венгрией в рамках европейских санкций, выросла с трех тысяч до 870 миллионов евро. Об этом со ссылкой на документы Еврокомиссии, раскрытые местными СМИ, пишет РИА Новости.

Всего в Евросоюзе сумма замороженных частных российских активов выросла до 19 миллиардов евро. Из них в Италии — 2,3 миллиарда, в Германии — 2,2 миллиарда, в Австрии — 1,8 миллиарда (в этом случае речь идет и о белорусских активах). Значительно меньше средств заблокировали Болгария (11,3 миллиона евро), Чехия (10,8 миллиона) и Словакия (4,9 миллиона).

Венгрия, как член Евросоюза, обязана соблюдать общие европейские санкции, однако она остается наиболее лояльной Москве страной в рамках объединения. В частности, по данным EUobserver, именно Будапешт добился исключения из девятого пакета санкций министра энергетики Николая Шульгинова, министра спорта Олега Матыцина и главы Минздрава Михаила Мурашко.

Кроме того, венгерские власти заблокировали применение эмбарго ЕС на поставки российской нефти к сырью, которое поступает в регион по нефтепроводу «Дружба», а также блокируют санкции против газовой отрасли. На этом фоне соседние государства собрались помочь республике избавиться от энергетической зависимости от России. В частности, Словения готова построить трубопровод для поставок алжирского газа.