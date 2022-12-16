Венгрия настояла на исключениях из девятого пакета санкций ЕС для России

Венгрия настояла на исключении из девятого пакета санкций Мурашко, Шульгинова и Матыцина

Венгрия настояла на исключении из девятого пакета санкций Европейского союза (ЕС) российских министров. Об этом сообщает EUobserver.

Так под ограничения не попали министр энергетики Николай Шульгинов, министр спорта Олег Матыцин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Это посылает сообщение [президенту России Владимиру] Путину, что даже если вы находитесь в черном списке, мы все равно можем вас спасти», — сказал один из дипломат Евросоюза.

В июне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл избежал включения в шестой санкционный список, который был введен со стороны ЕС. Отмечается, что это стало возможным из-за твердой позиции Венгрии касательно шестого пакета санкций против России.

В Венгрии назвали исключение патриарха Кирилла из санкций Евросоюза против России делом принципа. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, Республика настаивает на свободе вероисповедания. Он отметил, что было бы «страшно подумать, к каким бы процессам могло привести включение в санкционный список лидера одной из самых важных христианских церквей Европы».