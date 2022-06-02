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В Венгрии объяснили отказ от санкций против патриарха Кирилла

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал отказ от санкций против патриарха Кирилла делом принципа
патриарх Кирилл

патриарх Кирилл. Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В Венгрии назвали исключение патриарха Кирилла из санкций Евросоюза (ЕС) против России делом принципа. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он объяснил, что Венгрия настаивает на свободе вероисповедания. По словам венгерского министра, было бы «страшно подумать, к каким бы процессам могло привести включение в санкционный список лидера одной из самых важных христианских церквей Европы».

Политик также напомнил, что Венгрия была не согласна на эмбарго на нефть из России. «Это была долгая битва, но она того стоила», — заявил Сийярто, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза.

О том, что патриарх Кирилл избежал санкций со стороны ЕС, ранее стало известно агентству DPA. Источники издания сообщили, что это стало возможным из-за твердой позиции Венгрии.

2 июня послы ЕС утвердили введение частичного нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций. Он вступит в силу после того, как документ опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Источники утверждают, что это может произойти в пятницу, 3 июня.

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Ксения Назарова
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