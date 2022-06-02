Патриарх Кирилл избежал санкций со стороны ЕС

ЕС отказался от санкций в отношении патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл избежал включения в очередной санкционный список, который был введен со стороны ЕС накануне. Отмечается, что это стало возможным из-за твердой позиции Венгрии касательно шестого пакета санкций против России. Об этом сообщает агентство DPA.

По информации источников агентства, ЕС отказался от санкций в отношении главы РПЦ, которые были включены в шестой пакет изначально. Однако, в ходе переговоров с венгерской стороной европейские представители пришли к компромиссу. Помимо этого, изменения в содержании пакета ограничений коснулись планов введения частичного эмбарго на российскую нефть.