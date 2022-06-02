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В ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций

Послы ЕС утвердили введение частичного нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Послы Евросоюза (ЕС) одобрили шестой пакет антироссийских санкций, включающий частичное нефтяное эмбарго. Об этом со ссылкой на источник в Совете ЕС сообщает ТАСС.

Шестой пакет санкций вступит в силу после того, как его опубликуют в Официальном журнале ЕС. Источник утверждает, что это может произойти в пятницу, 3 июня.

Ранее стало известно, что Венгрия призвала Европейский союз исключить из шестого пакета антироссийских санкций эмбарго на нефть. Власти страны желают получить право продавать нефтепродукты из российской нефти и требуют удалить из списка индивидуальных санкций патриарха Кирилла.

31 мая сообщалось, что лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе согласовали частичный запрет на импорт российской нефти.

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Варвара Кошечкина
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