Венгрия призвала страны ЕС исключить из пакета антироссийских санкций нефть

Венгрия призвала ЕС разрешить Будапешту продажу продуктов из российской нефти

Венгрия призвала Евросоюз (ЕС) исключить из шестого пакета антироссийских санкций эмбарго на нефть. Власти страны хотят получить право продавать нефтепродукты из российской нефти, а также требуют удалить из списка индивидуальных санкций патриарха Кирилла, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в объединении.

Собеседник агентства указал, что страны в очередной раз обсудили технические детали сроков для перепродажи поступающих по трубопроводу нефтепродуктов. «Полагаю, что найти общий язык с [Евро]комиссией по этой теме не очень просто», — отметил он, добавив, что Будапешт не станет одобрять введение новых ограничительных мер до тех пор, пока из санкционного списка не будет вычеркнут патриарх Кирилл.

Ранее стало известно, что Венгрия попросила ЕС исключить из списка лиц, добавленных в шестой пакет санкций против России, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Уточнялось, что данное требование вкупе с другими условиями Венгрии разочаровало представителей Евросоюза.

31 мая сообщалось, что лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.