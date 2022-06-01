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Венгрия попросила ЕС исключить патриарха Кирилла из санкционного списка

Bloomberg: Венгрия настаивает, чтобы патриарха Кирилла исключили из санкций Евросоюза

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Венгрия попросила Евросоюз (ЕС) исключить из списка лиц, добавленных в шестой пакет санкций против России, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Bloomberg.

По данным источника издания, Будапешт настаивает, чтобы на патриарха не были наложены санкции. По словам одного из чиновников ЕС, имя Кирилла не упоминалось представителями Венгрии на саммите Союза в начале этой недели.

Отмечается, что данное требование вкупе с другими условиями Венгрии разочаровало представителей Евросоюза.

В конце мая Верховная Рада Украины обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против патриарха Кирилла, а также других представителей российской церкви. По мнению Верховной Рады, все они «системно и активно поддерживают войну против Украины».

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Антон Похиляк
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