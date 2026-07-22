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14:01, 22 июля 2026 (обновлено: 14:14, 22 июля 2026)Наука и техника

Windows изменили впервые за 30 лет

Neowin: В Windows изменят диалоговое окно «Свойства» впервые с его появления в Windows 95
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: aileenchik / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft поменяет важный компонент Windows впервые за 30 лет. Об этом в своем блоге на Bluesky заявил известный блогер под ником phantomofearth.

Автор, который занимается изучением бета-версий Windows, обратил внимание на то, что в операционной системе (ОС) появилось обновленное диалоговое окно «Свойства». Оно вызывается по нажатию правой кнопкой мыши на файл и существует начиная с появления Windows 95.

По словам phantomofearth, «Свойства» по сути изменят впервые за 31 год. Его дизайн приведут в соответствие со стилем актуальной ОС Microsoft. Точно неизвестно, когда обновленное диалоговое окно появится в Windows 11.

Журналисты издания Neowin обратили внимание, что это окно также будет работать в темном режиме, то есть при его активации интерфейс «Свойств» будет окрашиваться в темные цвета. «Независимо от используемой темы, светлой или темной, сейчас эта панель остается в светлом режиме», — объяснили журналисты. Они раскритиковали инженеров Microsoft за такое несоответствие и одновременно похвалили стремление компании постепенно менять облик ОС к лучшему.

В середине июня журналисты издания How-To Geek рассказали, что каждая версия ОС Windows имеет срок жизни и поддержки около двух лет. При этом корпоративные и образовательные версии «живут» немного дольше — три года.

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