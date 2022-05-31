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Рада призвала ввести санкции против патриарха Кирилла

Верховная Рада Украины попросила СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины обратилась Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Обращение поддержали 292 украинских депутата. Они также призывают ввести санкции против главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Иллариона, его заместителя протоиерея Николая Балашова и других представителей российской церкви. По мнению Верховной Рады, все они «системно и активно поддерживают войну против Украины».

27 мая собор Украинской православной церкви провозгласил полную независимость и самостоятельность УПЦ и выразил несогласие с позицией Кирилла касательно российской военной спецоперации на территории Украины.

Между тем Православная церковь Украины , созданная в 2018 году, попросила вселенского патриарха Варфоломея и другие православные церкви лишить престола московского патриарха, обвинив его в ереси.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, патриарх Кирилл публично поддержал это решение.

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Алевтина Запольская
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