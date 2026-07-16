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Из жизни
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13:55, 16 июля 2026Из жизни

В одной стране объявили охоту на серийного медведя-взломщика

В Японии власти объявили охоту на медведя-взломщика, который проникает в дома за сладким
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eli Sooker / Shutterstock / Fotodom  

В Японии объявили охоту на серийного медведя-взломщика, который за две недели проник по меньшей мере в 14 домов и даже залез в холодильник пожилой пары. Об этом сообщает The Guardian.

Серия инцидентов произошла в городке Сидзукуиси, префектура Иватэ. Первое проникновение произошло в понедельник, 6 июля, когда 87-летний Мицуо Мацубара услышал шум на кухне и обнаружил открытый холодильник и разбросанную еду. Поняв, что в дом проник медведь, его жена вызвала полицию. Следом хищник начал совершать регулярные набеги: на одной из местных ферм его замечали четыре раза. Он лакомился молочным кормом для скота и даже попытался открыть раздвижную дверь, но убежал, когда фермер посветил на него него фонариком и закричал.

В пятницу вечером один из жителей, вернувшись из магазина, увидел медведя внутри дома рядом с комнатой, где спал его пожилой отец. Зверь выбежал, когда мужчина постучал по двери, но затем попытался вернуться, и хозяину пришлось около 30 секунд удерживать раздвижную дверь, пока медведь стоял на задних лапах и пытался пробраться внутрь. На следующий вечер женщина обнаружила медведя, роющегося в еде на кухне, а в воскресенье он вскрыл дверь кондитерского магазина и стащил пончики из холодильника.

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Особую тревогу вызывает то, что один из домов медведь посетил пять раз, всякий раз поедая печенье, сахар и пончики — это указывает на его явное пристрастие к сладкому и упорство. Власти уже установили ловушки и электрические заборы вокруг наиболее часто атакуемых домов, а также усилили патрули, чтобы предупредить жителей.

Ранее сообщалось, что в японской провинции Хоккайдо властям пришлось спасать альпинистов от медведя при помощи вертолета. Хищник ростом около полутора метров преградил дорогу людям, которые находились от него примерно в 50 метрах.

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