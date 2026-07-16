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13:52, 16 июля 2026Экономика

Один из крупнейших нефтеэкспортеров приостановил погрузки сырья

Reuters: Ирак приостановил погрузки нефти на всех терминалах после атаки БПЛА
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

В четверг, 16 июля, погрузка нефти на всех иракских терминалах была приостановлена после атаки беспилотника на танкер, находящийся вблизи порта Басра, расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ирак является одним из крупнейших игроков на мировом нефтерынке. Решение приостановить погрузки сырья на всех терминалах в южной части страны было продиктовано соображениями безопасности. Атака БПЛА на нефтетанкер создала риски для местных энергокомпаний, уточнили собеседники агентства.

Решение было принято, несмотря на отсутствие сильного возгорания на судне, уточнили источники. Поврежденный нефтетанкер отбуксировали за пределы порта к другому танкеру, чтобы обезопасить его от рисков повторного попадания беспилотника. При этом, какой стране принадлежал БПЛА, к настоящему времени выяснить не удалось.

Атака стала уже второй за последние сутки. В среду, 15 июля, стало известно о падении беспилотника в иракском порту Фау. Ущерба удалось избежать, а сам порт продолжил работать в штатном режиме.

На фоне войны в Иране Ирак, являющийся одним из мировых лидеров по запасам нефти, был вынужден поставлять нефтепродукты через Сирию в обход Ормузского пролива. Участившиеся в последнее время атаки беспилотников могут нанести стране серьезный ущерб и ограничить нефтеэкспорт, сошлись во мнении эксперты.

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