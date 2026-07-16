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14:01, 16 июля 2026Экономика

Российские миллиардеры начали скупать зарубежные активы

Bloomberg: Российские миллиардеры стали активнее вкладывать средства в иностранные активы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Богатейшие россияне в последнее время все активнее инвестируют в криптовалюту, золото, зарубежные проекты и частные инвестфонды, особым спросом пользуются проекты на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По их консервативным оценкам, с начала года на эти цели бизнесмены направили несколько десятков миллиардов долларов. Эти деньги идут на Кипр, в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. Также интересным направлением стала Африка, а в Европе спросом пользуется недвижимость в Монако.

Интерес к инвестированию за рубежом, отмечается в материале, усилился после крупных случаев национализации активов, таких как продовольственный холдинг «Русагро», аэропорт Домодедово, группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) и макаронный холдинг «Макфа».

В апреле генеральный прокурор России Александр Гуцан рассказал, что общая стоимость национализированных в последнее время 32 компаний составляет 2,5 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи упал до минимума с октября 2022 года. Как указывают аналитики, главной проблемой остается отсутствие идей для инвестирования и негативный новостной фон, который способствует вере в российский фондовый рынок.

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