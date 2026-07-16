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14:03, 16 июля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме ответили на удаление VK и «Макс» из Google Play

Немкин призвал не рассчитывать на иностранные маркеты после удаления VK из Google Play
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин призвал не рассчитывать на иностранные маркеты после удаления из Google Play приложений VK и «Макс». Комментарий депутата публикует ТАСС.

«Удаление приложений VK и "Макса" из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя», — сказал Немкин.

По словам парламентария, зарубежные IT-гиганты снова продемонстрировали, что готовы использовать свои платформы в качестве инструмента давления. Ответом на такие действия должно стать развитие собственных технологий, подчеркнул он.

Днем в четверг, 16 июля, стало известно об исчезновении из Google Play приложений VK и отечественного мессенджера «Макс». В VK отметили, что установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме и пользователи продолжат получать уведомления. Позднее из магазина приложений также пропали «Дзен», «Одноклассники» и Mail.ru.

25 июня приложения VK были удалены из App Store. В пресс-службе компании подчеркнули, что Apple удалила сервисы без предупреждения и в одностороннем порядке.

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