В Госдуме ответили на удаление VK и «Макс» из Google Play

Немкин призвал не рассчитывать на иностранные маркеты после удаления VK из Google Play

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин призвал не рассчитывать на иностранные маркеты после удаления из Google Play приложений VK и «Макс». Комментарий депутата публикует ТАСС.

«Удаление приложений VK и "Макса" из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя», — сказал Немкин.

По словам парламентария, зарубежные IT-гиганты снова продемонстрировали, что готовы использовать свои платформы в качестве инструмента давления. Ответом на такие действия должно стать развитие собственных технологий, подчеркнул он.

Днем в четверг, 16 июля, стало известно об исчезновении из Google Play приложений VK и отечественного мессенджера «Макс». В VK отметили, что установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме и пользователи продолжат получать уведомления. Позднее из магазина приложений также пропали «Дзен», «Одноклассники» и Mail.ru.

25 июня приложения VK были удалены из App Store. В пресс-службе компании подчеркнули, что Apple удалила сервисы без предупреждения и в одностороннем порядке.