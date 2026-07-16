На Украине чиновник отказался от должности министра обороны

Мезенцева: Бывший глава МВД Украины Клименко отказался от должности министра обороны

Отправленный в отставку глава МВД Украины Игорь Клименко отказался от должности министра обороны страны. Об этом заявила депутат Верховной Рады Мария Мезенцева, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Клименко отказался от должности министра обороны, сегодня голосование в Раде по нему не состоится», — подтвердила парламентарий.

Уточняется, что депутаты Рады рассмотрят вопросы назначений на должности министров обороны и иностранных дел на отдельном заседании. Оно запланировано на 16:00 16 июля.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.