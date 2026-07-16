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13:59, 16 июля 2026Экономика

В Кремле назвали ситуацию в экономике в целом стабильной

Песков: Трудности в российской экономике не носят критического характера
Дмитрий Воронин

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Экономическая ситуация в России в целом стабильна, а трудности, которые переживает отечественная экономика, «не носят критического характера», сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля вновь подчеркнул, что власти в полной мере обеспечивают макроэкономическую стабильность, отметив, что сложности сейчас испытывают в том числе европейские и некоторые азиатские страны.

«Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, но в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее, в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликта в Персидском заливе», — пояснил он, напомнив, что глава государства регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике.

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,3 процента после 1,3 процента в апреле и 1,9 процента — в марте. За пять месяцев 2026 года российская экономика пока выросла на 0,2 процента, в то время как председатель Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала, что по итогам января-июня рост может составить 0,5 процента. С другой стороны, на росте может сказаться ситуация на топливном рынке, которую в регуляторе также рассматривают как значимый для динамики ВВП во втором квартале фактор.

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