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Силовые структуры
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13:58, 16 июля 2026Силовые структуры

В российском городе обнаружили кражу 15 миллионов рублей под видом продажи смартфонов

В Челябинске возбудили дело о хищении ₽15 млн у 500 россиян под видом продажи смартфонов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Челябинске более чем 500 россиян оказались жертвами хищения более 15 миллионов рублей под видом продажи смартфонов и прочей электроники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Потерпевшие — жители Челябинской области и других регионов России.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 30-летний предприниматель открыл магазины по продаже электроники в период с 2025 года по июль 2026 года. Он действовал не один. Фигуранты получали деньги от клиентов, но передачу товара не выполняли. Таким образом, они похитили более 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Находкинский городской суд приговорил местную жительницу к 8,5 года лишения свободы за обман 950 человек на 213 миллионов рублей.

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