Федоров призвал депутатов Верховной Рады «показать яйца»

Уходящий в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров призвал депутатов Верховной Рады «показать яица и поступить по совести». Его слова передает «Страна.ua».

«Я поступаю по совести и обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где настоящая проблема?» — передает издание слова министра.

Он призвал депутатов высказаться о состоянии воюющих штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что не планирует «ходить с публичными лекциями по площадям».

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на Михаила Федорова, обвинив его в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата на Украине).