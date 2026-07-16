Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 16 июля 2026Бывший СССР

Федоров призвал украинских депутатов «показать яйца»

Федоров призвал депутатов Верховной Рады «показать яйца»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Уходящий в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров призвал депутатов Верховной Рады «показать яица и поступить по совести». Его слова передает «Страна.ua».

«Я поступаю по совести и обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где настоящая проблема?» — передает издание слова министра.

Он призвал депутатов высказаться о состоянии воюющих штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что не планирует «ходить с публичными лекциями по площадям».

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на Михаила Федорова, обвинив его в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата на Украине).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ
    Россияне изменили отношение к безалкогольным напиткам
    Россиянина лишили жизни в день свадьбы
    Названа цена самых дорогих апартаментов в Москве
    Врач объяснила причины непреодолимой тяги к сладкому
    Суперкомпьютер оценил шансы Аргентины и Испании на победу в финале ЧМ-2026
    Появилось видео с автомобилями готовивших теракт на Крымском мосту
    Захарова назвала классикой западной цензуры удаление приложений VK и «Макс»
    Политику Борису Надеждину запретили выезд из России
    Раскрыт простой механизм защиты мозга от старения
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok