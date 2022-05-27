Украинская православная церковь приняла решение о своей полной независимости

Собор Украинской православной церкви объявил о независимости и самостоятельности УПЦ

Собор Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ. Об этом говорится в опубликованном на сайте церкви постановлении Собора.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в постановлении.

Кроме того, Собор выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно российской военной спецоперации на Украине. Также священнослужители обратились к властям двух государств с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск решения, которое могло бы остановить кровопролитие.

Также представители УПЦ призвали к диалогу Православную церковь Украины (ПЦУ), которая образовалась в стране в результате церковного раскола.

Ранее стало известно, что во Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Решение было принято в связи с инцидентом, который произошел 22 мая, когда неизвестные во время богослужения облили зеленкой протоиерея Владимира Мандзюка.