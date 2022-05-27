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Во Львовской области запретили каноническую Украинскую православную церковь

Львовские депутаты запретили деятельность канонической Украинской православной церкви

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Власти Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое решение приняли депутаты Стрыйского городского совета, сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Причиной запрета, как утверждают местные чиновники, стал инцидент, произошедший 22 мая — неизвестные во время богослужения облили зеленкой протоиерея Владимира Мандзюка.

Также отмечается, что депутаты обратились в Верховную Раду Украины с просьбой одобрить законопроекты о запрете деятельности УПЦ на всей территории страны.

Ранее митрополит Киевский Онуфрий сообщил о более 40 случаях захвата храмов УПЦ на Украине с начала боевых действий. В этом, отметил он, участвовали как должностные лица, так и органы местного самоуправления.

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Алевтина Запольская
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