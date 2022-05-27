На Украине захватили более 40 храмов канонической УПЦ

Митрополит УПЦ Онуфрий заявил о захвате более 40 храмов на Украине

Более 40 случаев захвата храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) произошло на Украине с начала боевых действий. Об этом заявил митрополит Киевский Онуфрий, пишет РИА Новости.

По словам главы церкви, в отъеме собственности участвовали как должностные лица, так и органы местного самоуправления. Помимо нескольких десятков захваченных, около 15 храмов были принудительно опечатаны.

«Полсотни наших религиозных общин силой принуждали к переходу в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Представители других конфессий, отдельные депутаты и госслужащие, злоупотребляя властью и служебным положением, выдвигают против нашей церкви незаконные и голословные обвинения», — рассказал Онуфрий.

Он подчеркнул, что выдвигаемые со стороны властей претензии УПЦ не соответствуют действительности и ставят перед собой цель запретить деятельность канонической церкви на Украине.

Ранее неканоническая Православная церковь Украины попросила вселенского патриарха Варфоломея и другие православные церкви лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ее иерархи сочли концепцию русского мира «еретическим этнофилетическим учением».