Лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти

Евросовет: лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в своем Twitter.

По его словам, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Мишель также рассказал, что в шестой санкционный пакет войдут и другие меры, такие как запрет на вещание в Евросоюзе трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

30 мая сообщалось, что представители Евросоюза снова не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть. Против введения шестого пакета санкций в отношении России, предусматривающего, в частности, запрет на импорт российской нефти, выступила Венгрия. Правительство страны сравнивает отказ от нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы.