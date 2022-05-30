В ЕС снова не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть

«Би-би-си»: послы ЕС снова не согласовали введение эмбарго на российскую нефть

Послы Евросоюза (ЕС) снова не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть, сообщает корреспондент «Би-би-си» Джессика Паркер со ссылкой на дипломатические источники.

Очередная встреча, которая закончилась безрезультатно, состоялась в понедельник, 30 мая. Против введения шестого пакета санкций в отношении России, предусматривающего, в частности, запрет на импорт российской нефти, выступила Венгрия. Правительство страны сравнивает отказ от нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы.

Ранее глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер выразил мнение, что ЕС не должен отказываться от идеи ввести эмбарго на нефть из России из-за колеблющейся позиции Венгрии. Вебер заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан не должен держать остальную часть Европы в заложниках и ЕС обязан ему это показать.

В прошлый раз послы стран ЕС собирались для обсуждения вопроса эмбарго на нефть из России в воскресенье, 29 мая, и также не достигли компромисса. Отмечалось, что если лидеры ЕС на саммите 30-31 мая не придут к договоренностям по шестому пакету санкций, то он хотя бы «создаст позитивную динамику в этом направлении».