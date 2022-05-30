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В парламенте ЕС призвали ввести эмбарго на нефть из России без согласия Венгрии

Глава ЕНП призвал ЕС отказаться от компромиссов с Венгрией по эмбарго нефти из России

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Евросоюз не должен отказываться от идеи ввести эмбарго на нефть из России из-за колеблющейся позиции Будапешта. Против компромиссов в пользу Венгрии высказался глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер, сообщает агентство DPA.

«Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений. Если невозможно поступить иначе, то этот путь (поиска межправительственных решений без участия Будапешта — прим. «Ленты.ру») нельзя исключать», — призвал депутат парламента к согласию ЕС.

По словам Вебера, Евросоюз своими действиями должен показать, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может держать остальную часть Европы в заложниках, пользуясь возможностью официально отказаться и не поддержать решение об ограничениях российских энергоресурсов.

Ранее глава Еврокомиссии выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что ЕС не может ввести подобные ограничения немедленно. По словам Урсулы фон дер Ляйен, если Брюссель сейчас примет эмбарго на нефть из РФ, российский лидер Владимир Путин сможет перебросить на мировой рынок ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, получив за нее большую сумму.

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Дмитрий Сотак
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