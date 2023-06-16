Военный эксперт усомнился в возможности ВСУ использовать шведские истребители

Военный эксперт Литовкин: маловероятно, что шведские истребители Jas окажутся на Украине

Шведские истребители Jas 39 Gripen могут оказаться на вооружении ВСУ, но не на территории Украины. Самолетам необходима не только взлетно-посадочная полоса, но и специальная инфраструктура, которую на данный момент не может обеспечить страна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Jas 39 Gripen — это однодвигательный шведский истребитель легкого класса, он чуть похуже истребителей F-16. Ничего особенного в нем нет. В частности, он во многом уступает российским Су-30 и Су-35», — сказал Литовкин.

Сложность в обращении со шведскими истребителями, по словам военного эксперта, заключается в том, что летчиков мало научить взлетать, приземляться и пилотировать. Научить их воевать в воздухе намного сложнее, на это требуется, как минимум, год. Кроме того, для истребителей необходима особенная инфраструктура, которую Украина не может обеспечить в рамках ведущихся боевых действий.

«Необходим большой комплекс разнообразных сооружений. Но, если Украина разместит их на своей территории, Россия уничтожит аэродром ракетами. Если на территории Польши или Румынии, не факт, что Россия не нанесет удары и там, потому что это будет означать прямое участие стран в конфликте. Так что учить украинцев летать готовы все, но никто не может ответить на вопрос, где будут дислоцироваться истребители», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Шведские истребители могут оказаться на вооружении ВСУ. Но не на территории Украины, потому что самолетов без аэродромов не бывает Виктор Литовкин военный эксперт

Ранее сообщалось, что Швеция в рамках 12-го пакета военной помощи Украине займется обучением украинских пилотов управлению шведскими истребителями Jas 39 Gripen. Решение было принято на фоне многочисленных запросов военнослужащих ВСУ о предоставлении истребителей для укрепления авиационных корпусов украинских систем ПВО.