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14:32, 19 августа 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о планах по производству шведских БМП на Украине

Зеленский: Украина планирует производить шведские БМП CV-90

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина планирует производить шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90, сообщил глава государства Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже используют их в зоне боевых действий. «Планируем также производить CV-90 на Украине», — написал он.

CV-90 — боевая машина пехоты, серийное производство которой началось в 1993 году. Всего было выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большая часть из которых была передана другим странам.

Ранее Зеленский с супругой прибыл в Швецию с рабочим визитом. По его словам, первоочередной темой предстоящих переговоров является усиление украинских войск.

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    Варвара Кошечкина
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