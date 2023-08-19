Зеленский сообщил о планах по производству шведских БМП на Украине

Зеленский: Украина планирует производить шведские БМП CV-90

Украина планирует производить шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90, сообщил глава государства Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже используют их в зоне боевых действий. «Планируем также производить CV-90 на Украине», — написал он.

CV-90 — боевая машина пехоты, серийное производство которой началось в 1993 году. Всего было выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большая часть из которых была передана другим странам.

Ранее Зеленский с супругой прибыл в Швецию с рабочим визитом. По его словам, первоочередной темой предстоящих переговоров является усиление украинских войск.