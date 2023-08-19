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11:37, 19 августа 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Швецию

Президент Украины Зеленский с супругой прибыл в Швецию с рабочим визитом

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что с супругой прибыл в Швецию с рабочим визитом.

Зеленский сообщил о планируемых встречах с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

По его словам, первоочередными задачами предстоящих переговоров являются усиление украинских войск, развитие двустороннего сотрудничества и европейская интеграция Украины. Также Зеленский поблагодарил Швецию за «поддержку страны в борьбе за свободу и независимость».

Ранее парламент Швеции одобрил передачу Вооруженным силам Украины пакета военной помощи на 3,4 миллиарда крон (314 миллионов долларов).

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    Варвара Кошечкина
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