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14:14, 17 августа 2023Мир

Парламент Швеции одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи

Парламент Швеции одобрил передачу ВСУ помощи на 314 миллионов долларов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Риксдаг Швеции одобрил передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) пакета военной помощи на 3,4 миллиарда крон (314 миллионов долларов). Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте шведского парламента.

«Риксдаг дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники», — говорится в заявлении. Отмечается, что в очередной пакет войдут боеприпасы и компоненты к ним, оборудование для разминирования, бронированные транспортные средства, а также предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Швеция в рамках 12-го пакета военной помощи Украине займется обучением украинских пилотов управлению шведскими истребителями Jas 39 Gripen. Решение было принято на фоне многочисленных запросов военнослужащих ВСУ о предоставлении истребителей для укрепления авиационных корпусов украинских систем ПВО.

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    Глеб Бажуткин
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