Парламент Швеции одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи
Риксдаг Швеции одобрил передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) пакета военной помощи на 3,4 миллиарда крон (314 миллионов долларов). Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте шведского парламента.
«Риксдаг дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники», — говорится в заявлении. Отмечается, что в очередной пакет войдут боеприпасы и компоненты к ним, оборудование для разминирования, бронированные транспортные средства, а также предметы первой необходимости.
Ранее сообщалось, что Швеция в рамках 12-го пакета военной помощи Украине займется обучением украинских пилотов управлению шведскими истребителями Jas 39 Gripen. Решение было принято на фоне многочисленных запросов военнослужащих ВСУ о предоставлении истребителей для укрепления авиационных корпусов украинских систем ПВО.