Парламент Швеции одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи

Парламент Швеции одобрил передачу ВСУ помощи на 314 миллионов долларов

Риксдаг Швеции одобрил передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) пакета военной помощи на 3,4 миллиарда крон (314 миллионов долларов). Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте шведского парламента.

«Риксдаг дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники», — говорится в заявлении. Отмечается, что в очередной пакет войдут боеприпасы и компоненты к ним, оборудование для разминирования, бронированные транспортные средства, а также предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Швеция в рамках 12-го пакета военной помощи Украине займется обучением украинских пилотов управлению шведскими истребителями Jas 39 Gripen. Решение было принято на фоне многочисленных запросов военнослужащих ВСУ о предоставлении истребителей для укрепления авиационных корпусов украинских систем ПВО.