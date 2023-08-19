Швеция пообещала помочь в восстановлении Украины

Швеция пообещала Украине выделить 500 миллионов евро на восстановление

Швеция приняла стратегию, согласно которой предоставит 500 миллионов евро Украине на восстановление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в прямом эфире телеканала «Рада».

По его словам, помимо продолжающейся военной поддержки Киева, Стокгольм также выделит «примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет». Никифоров добавил, что пока речь идет только о начальном вложении средств Швеции в восстановление Киева. К этому проекту, возможно, присоединится частный бизнес.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, Швеция намерена передать Украине специальные насосы для питьевой воды. Никифоров пояснил, что их будут использовать в районах, которые пострадали во время ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).