Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 19 августа 2023Бывший СССР

Швеция пообещала помочь в восстановлении Украины

Швеция пообещала Украине выделить 500 миллионов евро на восстановление

Фото: National Police / Reuters

Швеция приняла стратегию, согласно которой предоставит 500 миллионов евро Украине на восстановление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в прямом эфире телеканала «Рада».

По его словам, помимо продолжающейся военной поддержки Киева, Стокгольм также выделит «примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет». Никифоров добавил, что пока речь идет только о начальном вложении средств Швеции в восстановление Киева. К этому проекту, возможно, присоединится частный бизнес.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, Швеция намерена передать Украине специальные насосы для питьевой воды. Никифоров пояснил, что их будут использовать в районах, которые пострадали во время ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о пресечении атаки беспилотника ВСУ

    Делегация ЭКОВАС потребовала освободить президента Нигера

    Умерла популярная собака из мемов

    УЕФА оценил вероятность выступления саудовских клубов в Лиге чемпионов

    Онколог дал рекомендации для ранней диагностики рака

    В Германии назвали три сценария возможных действий Украины

    Швеция пообещала помочь в восстановлении Украины

    Россия взяла под контроль еще пять поселков в Харьковской области за неделю

    Избившего 12-летнего школьника жителя Подмосковья отправили под домашний арест

    В Нигере высказались о выданном Франции разрешении на интервенцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости