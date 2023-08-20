Дания поставит Украине самолеты F-16

Дания поставит Украине 19 истребителей F-16

Дания поставит Киеву 19 самолетов-истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Якоб Эллеманн-Енсен, его слова приводятся на сайте ведомства.

Министр подчеркнул, что первым и важным шагом в передаче самолетов является обучение украинских пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил в Telegram о заключении договоренностей по поставке истребителей F-16, поблагодарив власти Дании. Он уточнил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение и ведется работа над ускорением подготовки, отдельно обсуждалось расширение тренировочных миссий.

Ранее сообщалось, что Нидерланды также согласились передать Украине 42 самолета F-16. В Минобороны Дании до этого заявили, что страны передадут Киеву истребители, после завершения тренировок украинских летчиков и подготовки властями Украины специальных разрешений, инфраструктуры и логистических цепочек для транспортировки истребителей.