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16:36, 20 августа 2023Мир

Дания и Нидерланды согласились на поставки Украине истребителей F-16

Минобороны Дании: королевство с Нидерландами поставят F-16 Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Дания и Нидерланды согласились на поставки истребителей F-16 для Киева, однако это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения остальных условий. Об этом сообщает Минобороны Дании, пишет ТАСС.

В ведомстве подметили, что намерены передать самолеты F-16 ВВС Украины в тесном контакте с США и остальными партнерами. При этом сначала Киев должен показать, что украинский персонал успешно прошел весь процесс подготовки для F-16. Помимо этого, властям необходимо подготовить специальные разрешения, инфраструктуру и логистические цепочки, по которым в дальнейшем будут поставлены истребители.

Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте также заявил, что союзная страна выделит для Киева 42 самолета F-16. Политик отметил, что 42 самолета — «это только начало». Он также указал на то, что подобная договоренность стала еще одним шагом по усилению щита Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Нидерланды вместе с супругой Еленой. Он анонсировал переговоры с Рютте и отметил, что поставки самолетов F-16 являются сейчас главной темой встречи. Кроме того, стороны планировали проговорить «формулу мира», а также вопросы, связанные с Глобальным саммитом.

Незадолго до этого Зеленский также посетил Швецию. Позднее он сообщил о том, что Украина собирается производить шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90.

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