Названо необходимое Украине число истребителей

Капитан первого ранга Дандыкин: Украине нужно не меньше 400 истребителей F-16

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо как минимум 400-500 истребителей F-16 для получения превосходства в воздухе. На данный момент западные страны не обладают необходимым числом самолетов для поставки стране. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«На мой взгляд, Украине нужно несколько сотен истребителей. 400-500, исходя из того, что есть у нас. Но, думаю, маловероятно, что западные страны смогут их поставить, это нереально. Во-первых, такого количества просто нет, во-вторых, это огромные деньги», — отметил военный.

Он также добавил, что если истребители и будут поставлены Украине, то попадут в страну не раньше следующего года: до этого времени необходимо будет подготовить летчиков, технический персонал и аэродромы.

«Во многом решение о поставках не только политическое, но и экономическое. Американцы освобождаются от старых самолетов и будут продавать странам-поставщикам более современные F-35, что очень выгодно для военно-промышленного комплекса США», — заключил Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении Нидерландов поставить Украине 42 самолета F-16. По его словам, это только начало.