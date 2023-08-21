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04:10, 21 августа 2023Мир

Во Франции предрекли Киеву срыв поставок F-16 от Нидерландов

Французский политик Филиппо: Нидерланды откажутся поставлять F-16 Украине

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Передача Нидерландами украинской армии самолетов-истребителей F-16 может не состояться. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Он пояснил, что это может произойти в случае смены действующей власти в стране. Депутат отметил, что нидерландский премьер-министр Марк Рютте, который пообещал Киеву самолеты, уходит в отставку. «На досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — считает Филиппо.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о намерении Нидерландов поставить Украине 42 самолета F-16. По его словам, это только начало.

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    Марина Совина
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