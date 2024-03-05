В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины в третий раз за ночь произошли взрывы

В ночь на вторник, 5 марта, в Одессе раздались несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Уточняется, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об атаке беспилотников на область. В регионе объявлена воздушная тревога. Как сообщает «РБК-Украина», в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 4 марта, в Днепропетровске прогремели взрывы.

До этого, 3 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Так, сирены сработали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.