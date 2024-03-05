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02:17, 5 марта 2024Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины в третий раз за ночь произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Reuters

В ночь на вторник, 5 марта, в Одессе раздались несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Уточняется, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об атаке беспилотников на область. В регионе объявлена воздушная тревога. Как сообщает «РБК-Украина», в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 4 марта, в Днепропетровске прогремели взрывы.

До этого, 3 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Так, сирены сработали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

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      Марина Совина
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