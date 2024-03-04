В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске произошли взрывыСюжетВзрыв в Днепре
На Украине, в городе Днепропетровске (украинское название — Днепр), прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении. При этом с 15:05 по местному времени в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Еще один взрыв произошел в Днепропетровске в пятницу, 1 марта. Сообщения о взрыве начали появляться в СМИ в 15:14, после чего в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно, что в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Так, сирены сработали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.