В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске произошли взрывы

На Украине, в городе Днепропетровске (украинское название — Днепр), прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении. При этом с 15:05 по местному времени в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Еще один взрыв произошел в Днепропетровске в пятницу, 1 марта. Сообщения о взрыве начали появляться в СМИ в 15:14, после чего в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Так, сирены сработали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.