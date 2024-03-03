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21:50, 3 марта 2024Бывший СССР

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрыв в Днепре

Фото: Thomas Peter / Reuters

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены воздушной тревоги сработали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Вечером 1 марта взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Также взрыв произошел в украинском городе Днепр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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