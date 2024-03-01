В Николаеве на Украине произошел взрыв
В Николаеве на юге Украины произошел взрыв, объявлена воздушная тревогаСюжетВзрывы в Белгородской области
Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
Подробностей не приводится.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины, в том числе и в Николаевской, была объявлена воздушная тревога.
Ранее 1 марта в украинском городе Днепр прозвучал взрыв. До этого стало известно о ряде взрывов в украинском Кривом Роге. До этого также сообщалось о взрыве дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в селе Коновалово Волоконовского района Белгородской области.