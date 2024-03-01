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21:52, 1 марта 2024Бывший СССР

В Николаеве на Украине произошел взрыв

В Николаеве на юге Украины произошел взрыв, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Подробностей не приводится.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины, в том числе и в Николаевской, была объявлена воздушная тревога.

Ранее 1 марта в украинском городе Днепр прозвучал взрыв. До этого стало известно о ряде взрывов в украинском Кривом Роге. До этого также сообщалось о взрыве дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в селе Коновалово Волоконовского района Белгородской области.

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      Марина Совина
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