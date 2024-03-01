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15:57, 1 марта 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве дрона-камикадзе в Коновалове

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Коновалово Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, взрыв беспилотника повредил трактор, которому выбило оконные стекла и фары. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

За 1 марта Белгородская область уже неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. Около 14:30 дрон самолетного типа уничтожили над селом Доброе в Грайворонском городском округе. Помимо этого, два беспилотника средства противовоздушной обороны перехватили над селами Никольское и Новая Деревня под Белгородом около 13:30. Еще один летательный аппарат сбили в Новой Деревне около 12:00.

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      Константин Лысяков
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